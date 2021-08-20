"Стена безопасности": Турция перестраховывается от наплыва афганских беженцев - видео

Строительные работы на восточной границе Турции близятся к завершению, сообщает Sputnik Беларусь
Силы безопасности Турции усиленно работают над ужесточением мер по обеспечению безопасности восточной границы страны с Ираном.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Близится к завершению строительство стены вдоль турецко-иранской границы. Бетонный забор, высота которого – 3 метра, закроет 295-километровый участок.
Стена и наблюдательные посты должны обезопасить Турцию от притока афганских беженцев, спасающихся от правления талибов. Сторожевые вышки будут оборудованы камерами, а стены усилят рвами.