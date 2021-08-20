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"Стена безопасности": Турция перестраховывается от наплыва афганских беженцев - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210820/252628781/Stena-bezopasnosti-Turtsiya-perestrakhovyvaetsya-ot-naplyva-afganskikh-bezhentsev---video.html

Чтобы предотвратить наплыв афганских беженцев, силы безопасности Турции возводят на границе с Ираном многокилометровое заграждение. Смотрите в видео, как выглядит бетонный забор

Строительные работы на восточной границе Турции близятся к завершению, сообщает Sputnik Беларусь

Силы безопасности Турции усиленно работают над ужесточением мер по обеспечению безопасности восточной границы страны с Ираном.

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Близится к завершению строительство стены вдоль турецко-иранской границы. Бетонный забор, высота которого – 3 метра, закроет 295-километровый участок.

Стена и наблюдательные посты должны обезопасить Турцию от притока афганских беженцев, спасающихся от правления талибов. Сторожевые вышки будут оборудованы камерами, а стены усилят рвами.

Теги:
Турция, беженцы

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