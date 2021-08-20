"Стена безопасности": Турция перестраховывается от наплыва афганских беженцев - видео

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Чемпион Паралимпиады в Рио из Грузии лишен аккредитации в Токио и выслан на родину Полиция Токио задержала Гогочури в начале этой недели за нанесение травм сотруднику охраны отеля, у которого оказались сломаны ребра 82

В полевой госпиталь Тбилиси поместили девять инфицированных COVID-19 пациентов Ранее в Минздраве заявляли, что полевые госпитали будут использованы только в крайних случаях и система здравоохранения постарается управлять потоками пациентов в клиниках, но ситуация изменилась 338