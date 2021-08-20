19:15 20 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6623
  • 100 RUB4.2267
  • USD3.1323
Поиск
Видео

Кадры эвакуации в Афганистане. Французы вывозят людей из Кабула - видео

Получить короткую ссылку
35 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© video: Ruptly
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/14/252634942.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210820/252634977/Kadry-evakuatsii-v-Afganistane-Frantsuzy-vyvozyat-lyudey-iz-Kabula---video.html

В сети появились кадры эвакуации людей из афганской столицы. В международном аэропорту имени Хамида Карзая пассажиры заполнили салон самолета Airbus ВКС Франции. Смотрите подробности в видео

Министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли заявила, что правительство планирует дополнительные эвакуационные рейсы из Афганистана для эвакуации людей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

В последние недели ситуация в Афганистане обострилась в связи с наступлением движения "Талибан"*. В воскресенье, 15 августа, боевики установили полный контроль над столицей и другими крупными городами, а также захватили все пограничные переходы.

*"Талибан" - запрещенная в России радикальная исламистская группировка.

Теги:
Афганистан, Кабул

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дайвер в музее подводной скульптуры Musan у пляжа Пернера в Айя-Напе, Кипр
У побережья Кипра появился мистический "подводный лес" - фото
Кадры эвакуации в Афганистане. Французы вывозят людей из Кабула
Кадры эвакуации в Афганистане. Французы вывозят людей из Кабула - видео
Выборы в Грузии 2021 - количество избираемых депутатов
Выборы в Грузии 2021 – количество избираемых депутатов
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться