Кадры эвакуации в Афганистане. Французы вывозят людей из Кабула - видео

В сети появились кадры эвакуации людей из афганской столицы. В международном аэропорту имени Хамида Карзая пассажиры заполнили салон самолета Airbus ВКС Франции. Смотрите подробности в видео

Министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли заявила, что правительство планирует дополнительные эвакуационные рейсы из Афганистана для эвакуации людей.

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В последние недели ситуация в Афганистане обострилась в связи с наступлением движения "Талибан"*. В воскресенье, 15 августа, боевики установили полный контроль над столицей и другими крупными городами, а также захватили все пограничные переходы.

*"Талибан" - запрещенная в России радикальная исламистская группировка.