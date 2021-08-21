Удивительная коллекция фигурок в тбилисской галерее - видео

В центре Тбилиси открыта авторская галерея "Йота Роял", где представлены тысячи металлических фигурок. Смотрите в видео, как основатель музея Григорий Робакидзе вначале их коллекционировал, а позже начал создавать сам

В музее среди тысяч экспонатов живут совершенно разные персонажи - исторические деятели, герои книг, фильмов и сериалов. Они выполнены в одном из самых популярных размеров - 40 миллиметров.

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Фигурки пользуются спросом у туристов. Так работы мастера уже поселились в разных уголках Земли. Галерею может посетить любой желающий. Если повезет - экскурсию проведет сам руководитель музея Робакидзе.