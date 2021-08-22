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Масштабный фестиваль воздушных шаров прошел в России - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210822/252642006/Masshtabnyy-festival-vozdushnykh-sharov-proshel-v-Rossii---video.html

Самое массовое воздухоплавательное событие России в текущем году состоялось в Нижнем Новгороде. Смотрите в видео, как это происходило

Небо над городом украсили 25 тепловых аэростатов из 15 регионов страны, сообщает Sputnik Азербайджан.

На видео видно, как воздушные шары парят над Нижневолжской набережной, а затем отправляются в полет над Волгой.

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Полеты можно было увидеть ранним утром и вечером перед закатом. На мероприятии присутствовали около сотни людей. На площадку у стадиона пускали через два входа и очень медленно.

По информации организаторов мероприятия, о месте и времени запусков сообщается за несколько часов до начала полетов, потому что для их проведения необходимы точные данные о погодных условиях. Траектория движения воздушного шара во многом определяется направлением ветра.

Напомним, что фестиваль воздушных шаров "Приволжская фиеста" стартовал 15 августа и приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода.

Теги:
Россия

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