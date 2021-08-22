10:39 22 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6514
  • 100 RUB4.1944
  • USD3.1257
Поиск
Видео

Уровень реки Амур у Хабаровска превысил отметку в 6 метров

Получить короткую ссылку
11 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© video: Ruptly
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/16/252642067.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210822/252642150/Uroven-reki-Amur-u-Khabarovska-prevysil-otmetku-v-6-metrov-.html
Уровень реки Амур у Хабаровска превысил отметку в 6 метров
Уровень реки Амур в районе Хабаровска превысил свои показатели. Вода в реке поднялась выше, чем на шесть метров, подтопив ряд домохозяйств и угрожая десяткам и сотням домов
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=46967438&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/16/252642067.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/16/252642075.jpg
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/16/252642068.jpg
PT1M12S
2021-08-22T10:20Z

Уровень реки Амур в районе Хабаровска превысил свои показатели. Вода в реке поднялась выше, чем на шесть метров, подтопив ряд домохозяйств и угрожая десяткам и сотням домов

Специалисты утверждают, что нынешний уровень Амура - максимальный с начала среднеамурского паводка.

Ущерб от наводнений на Дальнем Востоке уже оценили в 13 миллиардов рублей. 

Ситуацию с паводками в Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Амурской и Еврейской автономной областях было решено отнести к ЧС федерального характера.

Теги:
Хабаровский край

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дайвер в музее подводной скульптуры Musan у пляжа Пернера в Айя-Напе, Кипр
У побережья Кипра появился мистический "подводный лес" - фото
Удивительная коллекция фигурок в тбилисской галерее - видео
Удивительная коллекция фигурок в тбилисской галерее - видео
Все дороги ведут на вакцинацию - маршрут автобусов в столице Грузии
Все дороги ведут на вакцинацию - маршрут автобусов в Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться