Уровень реки Амур у Хабаровска превысил отметку в 6 метров

Уровень реки Амур в районе Хабаровска превысил свои показатели. Вода в реке поднялась выше, чем на шесть метров, подтопив ряд домохозяйств и угрожая десяткам и сотням домов

Специалисты утверждают, что нынешний уровень Амура - максимальный с начала среднеамурского паводка.

Ущерб от наводнений на Дальнем Востоке уже оценили в 13 миллиардов рублей.

Ситуацию с паводками в Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Амурской и Еврейской автономной областях было решено отнести к ЧС федерального характера.