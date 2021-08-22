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Уровень реки Амур у Хабаровска превысил отметку в 6 метров
Уровень реки Амур в районе Хабаровска превысил свои показатели. Вода в реке поднялась выше, чем на шесть метров, подтопив ряд домохозяйств и угрожая десяткам и сотням домов
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PT1M12S
2021-08-22T10:20Z
Уровень реки Амур в районе Хабаровска превысил свои показатели. Вода в реке поднялась выше, чем на шесть метров, подтопив ряд домохозяйств и угрожая десяткам и сотням домов
Специалисты утверждают, что нынешний уровень Амура - максимальный с начала среднеамурского паводка.
Ущерб от наводнений на Дальнем Востоке уже оценили в 13 миллиардов рублей.
Ситуацию с паводками в Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Амурской и Еврейской автономной областях было решено отнести к ЧС федерального характера.