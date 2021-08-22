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Молдавский селекционер выводит уникальные сорта винограда - видео
Путем скрещивания сортов селекционер из Молдовы получил более 400 видов уникального винограда. Смотрите в видео, как выглядят пятикилограммовые гроздья
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PT1M37S
2021-08-22T18:43Z
Путем скрещивания сортов селекционер из Молдовы получил более 400 видов уникального винограда. Смотрите в видео, как выглядят пятикилограммовые гроздья
Виноград Ивана Цуркана теперь растет даже на Мадагаскаре, в Индонезии и Японии. Таких результатов фермеру удалось добиться благодаря 20-летним экспериментам с сортами.
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Все началось со страсти, когда, будучи учителем физики и математики в школе в родном селе Незавертайловка, он решил отказаться от профессии педагога, чтобы осуществить свою мечту - создать сорта винограда, устойчивые к различным заболеваниям и морозам.