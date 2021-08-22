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Молдавский селекционер выводит уникальные сорта винограда - видео

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© video: Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/16/252644513.jpg
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https://sputnik-georgia.ru/video/20210822/252644672/Moldavskiy-selektsioner-vyvodit-unikalnye-sorta-vinograda---video.html
Молдавский селекционер выводит уникальные сорта винограда - видео
Путем скрещивания сортов селекционер из Молдовы получил более 400 видов уникального винограда. Смотрите в видео, как выглядят пятикилограммовые гроздья
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=75989935&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/16/252644513.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/16/252644521.jpg
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PT1M37S
2021-08-22T18:43Z

Путем скрещивания сортов селекционер из Молдовы получил более 400 видов уникального винограда. Смотрите в видео, как выглядят пятикилограммовые гроздья

Виноград Ивана Цуркана теперь растет даже на Мадагаскаре, в Индонезии и Японии. Таких результатов фермеру удалось добиться благодаря 20-летним экспериментам с сортами.

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Все началось со страсти, когда, будучи учителем физики и математики в школе в родном селе Незавертайловка, он решил отказаться от профессии педагога, чтобы осуществить свою мечту - создать сорта винограда, устойчивые к различным заболеваниям и морозам.

Теги:
Молдова, виноград, виноградники

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