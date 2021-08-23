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Видеомост "30 лет независимости Украины" - прямая трансляция
Видеомост Москва – Ереван – Кишинев – Минск – Тбилиси на тему: "30 лет независимости Украины: какой опыт могут извлечь страны ближнего зарубежья". Смотрите прямую трансляцию на сайте Спутник
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=85392549&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/17/252649559.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/17/252649567.jpg
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PT1S
2021-08-23T12:00Z
Видеомост Москва – Ереван – Кишинев – Минск – Тбилиси на тему: "30 лет независимости Украины: какой опыт могут извлечь страны ближнего зарубежья". Смотрите прямую трансляцию на сайте Спутник
Спикеры видеомоста "30 лет независимости Украины – какой опыт могут извлечь страны Ближнего зарубежья" в Москве:
- первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор ВОДОЛАЦКИЙ;
- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- заведующий сектором Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем ПЫЛИН.