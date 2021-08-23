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Видеомост "30 лет независимости Украины" - прямая трансляция

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video : Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/17/252649559.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210823/252649614/Videomost-30-let-nezavisimosti-Ukrainy---pryamaya-translyatsiya.html
Видеомост "30 лет независимости Украины" - прямая трансляция
Видеомост Москва – Ереван – Кишинев – Минск – Тбилиси на тему: "30 лет независимости Украины: какой опыт могут извлечь страны ближнего зарубежья". Смотрите прямую трансляцию на сайте Спутник
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=85392549&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/17/252649559.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/17/252649567.jpg
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/17/252649560.jpg
PT1S
2021-08-23T12:00Z

Видеомост Москва – Ереван – Кишинев – Минск – Тбилиси на тему: "30 лет независимости Украины: какой опыт могут извлечь страны ближнего зарубежья". Смотрите прямую трансляцию на сайте Спутник

Спикеры видеомоста "30 лет независимости Украины – какой опыт могут извлечь страны Ближнего зарубежья" в Москве:

- первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор ВОДОЛАЦКИЙ;

- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;

- заведующий сектором Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем ПЫЛИН.

 

Теги:
Украина, Украина, Политика, Видеомост, Экспертное мнение, экспертное мнение

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