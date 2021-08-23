Видеомост "30 лет независимости Украины" - прямая трансляция

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Глава Минздрава Грузии прокомментировала смерть пациентов, вакцинированных двумя дозами По словам министра здравоохранения, такие случаи в мире есть, но они единичны и не должны стать поводом для паники среди населения 222

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2354 За последние 24 часа от коронавируса скончались 74 человека, выздоровели же за сутки 2 586 человек 689