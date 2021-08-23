"Политика убивает экономику": российский политолог о развитии Грузии

Видеомост, посвященный теме "30 лет независимости Украины – какой опыт могут извлечь страны Ближнего зарубежья", состоялся с помощью мультимедийных площадок Sputnik в разных странах. В ходе обсуждения затрагивалась и ситуация в Грузии

Политический курс Грузии стал причиной упущения множества возможностей в сфере экономического развития, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил, отвечая на вопрос Sputnik Грузия в ходе видеомоста Москва – Ереван – Кишинев – Минск – Тбилиси.

Политолог уверен, что Грузия многое потеряла в экономической сфере, выбрав политический курс отдаления от России.

"Я не могу призывать Грузию менять политический курс, но совершенно очевидно, что грузинское руководство могло бы выступать с прагматических позиций, нежели находиться в шорах собственной предубежденности против России. Наследство, которое оставил после себя Михаил Саакашвили, к сожалению, еще не изжито", - заявил Мухин.