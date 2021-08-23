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"Политика убивает экономику": российский политолог о развитии Грузии

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video : Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210823/252654281/Politika-ubivaet-ekonomiku--rossiyskiy-politolog-ob-ekonomike-Gruzii.html

Видеомост, посвященный теме "30 лет независимости Украины – какой опыт могут извлечь страны Ближнего зарубежья", состоялся с помощью мультимедийных площадок Sputnik в разных странах. В ходе обсуждения затрагивалась и ситуация в Грузии

Политический курс Грузии стал причиной упущения множества возможностей в сфере экономического развития, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил, отвечая на вопрос Sputnik Грузия в ходе видеомоста Москва – Ереван – Кишинев – Минск – Тбилиси.

Политолог уверен, что Грузия многое потеряла в экономической сфере, выбрав политический курс отдаления от России.

"Я не могу призывать Грузию менять политический курс, но совершенно очевидно, что грузинское руководство могло бы выступать с прагматических позиций, нежели находиться в шорах собственной предубежденности против России. Наследство, которое оставил после себя Михаил Саакашвили, к сожалению, еще не изжито", - заявил Мухин.

Теги:
Грузия, Экономика, Эксперты, Экспертное мнение, экспертное мнение

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