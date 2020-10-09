Хозяин показал забавную реакцию собаки, осознавшей, что ее привезли к ветеринару – видео

Эту милашку по кличке Молли привезли на осмотр к ветеринару без предупреждения. На кадрах видно, как собака сидит под передним пассажирским сиденьем рядом с хозяином и смотрит на него щенячьими глазками. Она понимает, что сейчас предстоит визит к нелюбимому ветеринару и всеми силами, скуля, старается переубедить мужчину идти на этот шаг. Спустя минуту молчания хозяин спрашивает Молли: "Поехали домой?" И радости питомца от этих слов нет предела.
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