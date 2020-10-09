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Собака осознала, что ее привезли к ветеринару – видео бесценной реакции питомца

Хозяин показал забавную реакцию собаки, осознавшей, что ее привезли к ветеринару – видео

photo: Rumble Viral / Youtube
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (467)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201009/249668426/Khozyain-pokazal-zabavnuyu-reaktsiyu-sobaki-osoznavshey-chto-ee-privezli-k-veterinaru--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Ее попытки отговорить хозяина от визита к доктору настолько милые, что тронут сердце любого человека.

Эту милашку по кличке Молли привезли на осмотр к ветеринару без предупреждения. На кадрах видно, как собака сидит под передним пассажирским сиденьем рядом с хозяином и смотрит на него щенячьими глазками. Она понимает, что сейчас предстоит визит к нелюбимому ветеринару и всеми силами, скуля, старается переубедить мужчину идти на этот шаг. Спустя минуту молчания хозяин спрашивает Молли: "Поехали домой?" И радости питомца от этих слов нет предела.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (467)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, Собака


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