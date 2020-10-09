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Спящая кошка

Девушка показала, как кошка реагирует на ее пробуждение утром – умилительное видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (467)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/09/249669770.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201009/249670152/Devushka-pokazala-kak-koshka-reagiruet-na-ee-probuzhdenie-utrom--umilitelnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

 

Вот это по-настоящему можно назвать добрым утром. Так просыпаться хотели бы все!

Надпись на видео гласит: "Доказательство, что кошки так же хороши, как и собаки". На кадрах видно, как девушка лежит в кровати под одеялом. Сверху на нем, около ног хозяйки, лежит кошка. Девушке пришлось хорошо постараться, чтобы взять в руки телефон, не разбудив питомца. Включив камеру, она обращается к нему: "Доброе утро". Услышав голос хозяйки, пушистая сразу открывает глаза, спросонья сначала ничего не понимая, а затем сразу шагает прямо к лицу девушки, желая ласки. Вот уж по-настоящему доброе утро! Так просыпаться хотели бы все.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (467)
Теги:
домашние животные, кошки


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