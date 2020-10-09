"Ты меня не видел": пес сильно напортачил и вернулся домой не вовремя – забавное видео

Реакция питомца, увидевшего хозяина прямо над местом своего "преступления", бесценна.

Автор видео сначала показывает, как на полу лежит разорванная в клочья книга. Через несколько секунд он переводит камеру в сторону двери, где в проходе для собаки видна голова и одна передняя лапа его питомца. Вернулся он очень не вовремя, застав хозяина прямо на месте своего же преступления. В результате после вопроса мужчины, не он ли это сделал, пес очень медленно и осторожно начал пятиться назад, исчезая из его поля зрения.

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