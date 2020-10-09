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Американский стаффордширский терьер

"Ты меня не видел": пес сильно напортачил и вернулся домой не вовремя – забавное видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (467)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/08/13/249244897.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201009/249672230/Ty-menya-ne-videl-pes-silno-naportachil-i-vernulsya-domoy-ne-vovremya--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

 

Реакция питомца, увидевшего хозяина прямо над местом своего "преступления", бесценна.

Автор видео сначала показывает, как на полу лежит разорванная в клочья книга. Через несколько секунд он переводит камеру в сторону двери, где в проходе для собаки видна голова и одна передняя лапа его питомца. Вернулся он очень не вовремя, застав хозяина прямо на месте своего же преступления. В результате после вопроса мужчины, не он ли это сделал, пес очень медленно и осторожно начал пятиться назад, исчезая из его поля зрения.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (467)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, Собака


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