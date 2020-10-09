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Пес разыграл с очень надоедливым котом сцену из Короля льва – смешное видео

Когда друг не в настроении: кот долго надоедал псу и поплатился – смешное видео

photo: @_nicolewilcox_ / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (467)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/09/249673779.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201009/249673845/Kogda-drug-ne-v-nastroenii-kot-dolgo-nadoedal-psu-i-poplatilsya--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

 

Иногда излишняя навязчивость чревата последствиями, и пушистому после такого стоит задуматься о поведении.

На кадрах видно, как на диване со стороны спинки лежит питбуль, а рядом с ним у края сидит кот. Он бьет своего друга лапами, шипит и надоедает ему. Питбуль же пытается отбиваться, но кот не отстает. Тогда пес просто берет и толкает пушистого лапой с дивана. Причем делает это так сильно и быстро, что кот даже не успевает среагировать и отправляется в дальний полет. Как утверждает хозяйка, с котиком все хорошо. Будет ли он снова надоедать песику – загадка.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (467)
Теги:
домашние животные, кошки, Собака, забавные случаи


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