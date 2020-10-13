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Девушка решила открыть упаковку со свернутым матрасом, но что-то пошло не так – видео

Девушка решила открыть упаковку со свернутым матрасом, но что-то пошло не так – видео

photo: @carla.trimble / TikTok
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201013/249694840/Devushka-reshila-otkryt-upakovku-so-svernutym-matrasom-no-chto-to-poshlo-ne-tak--video.html

Фейлы и неудачи – главные атрибуты многих забавных и позитивных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру

 

Видимо, кто-то в школе очень плохо учил физику. Но если б не такие люди, не было бы и смешных видео.

На кадрах видно, как девушка стоит в комнате около двери, а перед ней на кровати лежит свернутый вчетверо матрас. Не трудно догадаться, что при открытии упаковки законы физики высвободят силу, и матрас расправится с большой скоростью. Однако главная героиня видео об этом не думала.

И вот она разрезает упаковку ножом, и поначалу пугается от резкого звука, пройдя всего четверть пути. Затем продолжает свое дело, и наконец матрас, раскрываясь, пружинит прямо ей в лицо, от чего девушка отлетает в дверь под смех стоящего рядом с ней парня. Можно также услышать немного приглушенный смех девушки, находящейся под матрасом. Судя по всему, с ней все хорошо.

Смотрите больше видео со смешными неудачами:

Теги:
забавные случаи


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