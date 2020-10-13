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Очень гордый кот обедает только при одном условии – смешное видео

Очень гордый кот обедает только при одном условии – смешное видео

photo: leo.the.persian.cat / Instagram
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (468)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201013/249697884/Ochen-gordyy-kot-obedaet-tolko-pri-odnom-uslovii--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, в прошлой жизни этот пушистый был каким-то правителем. Очень капризным правителем.

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Публикация от Leo Cat (@leo.the.persian.cat)

На кадрах видно, как хозяин опускает своего рыжего кота на пол, где перед ним лежит миска, заполненная кормом. Пушистый ее нюхает, однако кушать совсем не спешит. Хозяин даже гладит питомца, но ему все равно. Тогда мужчина берет миску в руки и поднимает ее до уровня головы кота. И только после этого он начинает кушать. Стоит хозяину положить миску на пол, пушистому она становится неинтересна. Если снова ее поднять, кот продолжает кушать. Этому питомцу определенно нужно уделять очень много внимания.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (468)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, кошки


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