Парни случайно забросили мяч на постройку и сорвали на крыше джекпот – видео

dude found lots of balls on rooftop he's got a lot of balls 📹 scottthomson13 | IG Опубликовано 9GAG Понедельник, 5 октября 2020 г.

Все ищут клады глубоко в земле, когда различные сокровища можно найти в местах попроще.

На кадрах видно, как парень по столбу лезет на небольшую кирпичную постройку высотой примерно в два этажа. Дело в том, что во время игры в футбол ребята случайно забросили мяч на его крышу. К счастью для компании, вместе с ними был "скалолаз". Ловко поднявшись наверх, он скидывает вниз этот злополучный мяч, а следом еще один, другой, третий, еще один, пятый и так далее. Всего он сбросил 17 мячей и запустил вдаль еще нечто похожее на обруч.

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