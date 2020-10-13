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Футбольный мяч на игровом поле под дождем

Парни случайно забросили мяч на постройку и сорвали на крыше джекпот – видео

© photo: Sputnik / Alexsey Filippov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201013/249699441/Parni-sluchayno-zabrosili-myach-na-postroyku-i-sorvali-na-kryshe-dzhekpot--video.html

Разбогатеть таким, конечно, особо не получится, но популярности и хорошего настроения после такого – хоть отбавляй

dude found lots of balls on rooftop

he's got a lot of balls 📹 scottthomson13 | IG

Опубликовано 9GAG Понедельник, 5 октября 2020 г.

Все ищут клады глубоко в земле, когда различные сокровища можно найти в местах попроще.

На кадрах видно, как парень по столбу лезет на небольшую кирпичную постройку высотой примерно в два этажа. Дело в том, что во время игры в футбол ребята случайно забросили мяч на его крышу. К счастью для компании, вместе с ними был "скалолаз". Ловко поднявшись наверх, он скидывает вниз этот злополучный мяч, а следом еще один, другой, третий, еще один, пятый и так далее. Всего он сбросил 17 мячей и запустил вдаль еще нечто похожее на обруч.

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Теги:
забавные случаи


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