Малышу с собакой в комнате установили видеоняню, кадры с нее тронули всех – видео

На кадрах видно, как ребенок слезает со своей кровати, прихватывая одеяло, и направляется к собаке, спящей в паре шагов на своей подушке. К счастью для малыша, она достаточно большая для двоих, поэтому он ложится вместе с любимым питомцем. Поначалу он не может найти удобную позу и явно мешает спать собаке, но она на это даже не злится. В конце концов ребенок находит хорошее место и успокаивается.
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