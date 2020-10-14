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Малышу с собакой в комнате установили видеоняню, кадры с нее умилили Сеть – видео

Малышу с собакой в комнате установили видеоняню, кадры с нее тронули всех – видео

photo: Dogtooth Media / FB
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (469)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201014/249699087/Malyshu-s-sobakoy-v-komnate-ustanovili-videonyanyu-kadry-s-nee-tronuli-vsekh--video.html

Дети и животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, который покоряют сердца людей по всему миру

Три минуты этих потрясающих ночных кадров могут поднять настроение на весь день.

На кадрах видно, как ребенок слезает со своей кровати, прихватывая одеяло, и направляется к собаке, спящей в паре шагов на своей подушке. К счастью для малыша, она достаточно большая для двоих, поэтому он ложится вместе с любимым питомцем. Поначалу он не может найти удобную позу и явно мешает спать собаке, но она на это даже не злится. В конце концов ребенок находит хорошее место и успокаивается.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (469)


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