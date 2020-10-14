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Безудержная радость собаки по возвращении хозяина домой восхитила Сеть – видео

Безудержная радость собаки по возвращении хозяина домой восхитила Сеть – видео

photo: ViralHog / FB
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (470)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0e/249705986.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201014/249706206/Bezuderzhnaya-radost-sobaki-po-vozvraschenii-khozyaina-domoy-voskhitila-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

В такой дом возвращаться с работы – мечта любого человека. Это доказывают миллионы просмотров на ролике.

Nacho, the Dog Stands with Excitement for Owner

It's the best feeling in the world when your pet is this happy to see you come home. 🐕😭😊

Опубликовано ViralHog Пятница, 18 сентября 2020 г.

 

Никто не будет ждать так встречи с человеком, как его домашний питомец. О преданности и любви собак к хозяевам знают все. И вы только посмотрите на безудержную радость этого питомца. Разве может быть для него что-то радостнее возвращения хозяина, а для хозяина – что-то радостнее встречи со своим другом? Как собака танцует и прыгает от счастья!

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (470)
Теги:
животные, домашние животные, забавные случаи, Собака


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