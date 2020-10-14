Бегущий по воде лось "подрезал" рыбаков на моторной лодке и удивил Сеть – видео

Животные – главные герои многих интересных и захватывающих видео в Сети, которые поднимают становятся популярными по всему миру

Если река неглубокая, как по ней плывет катер? А если глубокая, как бегает лось?

На кадрах видно, как рыбаки плывут на моторной лодке посередине большой реки на достаточно высокой скорости. Справа от них прямо буквально по поверхности воды бежит лось, перебегая с одной стороны на другую и перерезая путь рыбакам. Бежит животное тоже не медленно, словно вода его ни капли не тормозит.

Известно, что лоси великолепные пловцы, а следов видеомонтажа тут не видно. Да и река кажется самой обычной. В результате видео стало в Сети вирусным. В комментариях некоторые предположили, что это лодка с водометным двигателем, которая может плыть по реке глубиной даже 10 сантиметров.

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