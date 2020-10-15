"Вот я попал": реакция малыша на знакомство с сестрами близняшками рассмешила всех – видео

На кадрах видно, как малыш сидит на кресле посередине между двумя новорожденными близняшками. Судя по одежде детей, мальчик обзавелся двумя сестренками. И одна из них уже начала громко плакать. Малыш же с бесценным выражением лица поворачивает голову то на одну девочку, то на вторую, то на родителей, которые не могут сдержать смех, глядя на лицо мальчика.
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