"Вот я попал": реакция малыша на знакомство с сестрами близняшками рассмешила всех – видео

Бесценный взгляд мальчика на плачущих сестренок похож на осознание малышом трудностей дальнейшей жизни.

На кадрах видно, как малыш сидит на кресле посередине между двумя новорожденными близняшками. Судя по одежде детей, мальчик обзавелся двумя сестренками. И одна из них уже начала громко плакать. Малыш же с бесценным выражением лица поворачивает голову то на одну девочку, то на вторую, то на родителей, которые не могут сдержать смех, глядя на лицо мальчика.

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