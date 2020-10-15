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"Вот я попал": реакция малыша на знакомство с сестрами близняшками рассмешила всех – видео

© CC0 / Pixabay
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201015/249713437/Vot-ya-popal-reaktsiya-malysha-na-znakomstvo-s-sestrami-bliznyashkami-rassmeshila-vsekh--video.html

Маленькие дети – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Бесценный взгляд мальчика на плачущих сестренок похож на осознание малышом трудностей дальнейшей жизни.

На кадрах видно, как малыш сидит на кресле посередине между двумя новорожденными близняшками. Судя по одежде детей, мальчик обзавелся двумя сестренками. И одна из них уже начала громко плакать. Малыш же с бесценным выражением лица поворачивает голову то на одну девочку, то на вторую, то на родителей, которые не могут сдержать смех, глядя на лицо мальчика.

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Теги:
забавные случаи, дети и родители, Дети


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