Слоненок засыпает на коленях у девушки, напевающей ему колыбельную – милое видео

Ничего милее этого вы сегодня наверняка не увидите, а заряд хорошего настроения останется на весь день.
Это видео было снято в заповеднике Чаи Лаи Орхид в Таиланде. На кадрах видно, как работница заповедника сидит на земле, а на ее коленях лежит слоненок с закрытыми глазами. Она тихо и мило напевает животному мелодию и гладит его по голове, от чего он так же спокойно и мило спит.
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