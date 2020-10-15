13:27 15 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7968
  • 100 RUB4.1781
  • USD3.2209
Поиск
Слоненок засыпает на коленях у девушки, напевающей ему колыбельную – видео

Слоненок засыпает на коленях у девушки, напевающей ему колыбельную – милое видео

photo: @w0rld_wide_web / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
1420
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0f/249714826.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201015/249714877/Slonenok-zasypaet-na-kolenyakh-u-devushki-napevayuschey-emu-kolybelnuyu--miloe-video.html

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

 

Ничего милее этого вы сегодня наверняка не увидите, а заряд хорошего настроения останется на весь день.

Это видео было снято в заповеднике Чаи Лаи Орхид в Таиланде. На кадрах видно, как работница заповедника сидит на земле, а на ее коленях лежит слоненок с закрытыми глазами. Она тихо и мило напевает животному мелодию и гладит его по голове, от чего он так же спокойно и мило спит.

Смотрите на видео также:



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование Светицховлоба во время пандемии коронавируса. Верующие у входа в храм Светицховели - термоскрининг
Светицховлоба на фоне коронавируса: как отмечают праздник во время пандемии
Бегать и унижаться - ниже нашего достоинства: Лавров о прекращении диалога с ЕС
Бегать и унижаться - ниже нашего достоинства: Лавров о прекращении диалога с ЕС
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться