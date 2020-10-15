Слоненок засыпает на коленях у девушки, напевающей ему колыбельную – милое видео

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Ничего милее этого вы сегодня наверняка не увидите, а заряд хорошего настроения останется на весь день.

Это видео было снято в заповеднике Чаи Лаи Орхид в Таиланде. На кадрах видно, как работница заповедника сидит на земле, а на ее коленях лежит слоненок с закрытыми глазами. Она тихо и мило напевает животному мелодию и гладит его по голове, от чего он так же спокойно и мило спит.

Смотрите на видео также: