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Щенок растерялся от поцелуя любвеобильной хозяйки и умилил реакцией Сеть – видео

Щенок растерялся от поцелуя любвеобильной хозяйки и умилил реакцией Сеть – видео

photo: u/abbynormalisrelative / Reddit
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (472)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0f/249717490.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201015/249717532/Schenok-rasteryalsya-ot-potseluya-lyubveobilnoy-khozyayki-i-umilil-reaktsiey-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

 

Скромный песик не сразу понял, как ему следует на такое отвечать, но все же разобрался.

На кадрах видно, как щенок с девушкой лежат на животе на кровати. Внезапно хозяйка целует своего питомца в носик, а тот растерянно смотрит сначала на камеру, потом в окно, а потом решается поцеловать девушку в ответ. Делает он это настолько смущенно и мило, что не улыбнуться невозможно. Этой девушке определенно повезло со своей девушкой.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (472)
Теги:
забавные случаи, домашние животные, Собака


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