Малыш впервые попробовал мороженое, и его реакция бесценна – видео

Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Взгляд малыша, его мимика и движения – вместо тысячи слов. Показали ребенку вкусняшку, теперь держите его семеро.

На кадрах видно, как малыш сидит на столе, а папа держит в руках рожок, видимо, ванильно-шоколадного мороженого. Стоит малышу только раз облизнуть десерт, как его глаза от счастья округляются, и он обеими руками хватает мороженое и тащит его в рот. Под смех родителей малыш жадно наслаждается вкусняшкой и держит ее так сильно, что отец еле отбирает рожок.

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