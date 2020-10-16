Малыш впервые попробовал мороженое, и его реакция бесценна – видео

На кадрах видно, как малыш сидит на столе, а папа держит в руках рожок, видимо, ванильно-шоколадного мороженого. Стоит малышу только раз облизнуть десерт, как его глаза от счастья округляются, и он обеими руками хватает мороженое и тащит его в рот. Под смех родителей малыш жадно наслаждается вкусняшкой и держит ее так сильно, что отец еле отбирает рожок.
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