Девушка помогла белке обустроить домики на дереве для бельчат – умилительное видео

Давние подруги построили на дереве настоящую резиденцию, где бельчата будут жить роскошно.

Как рассказала автор видео, она спасла эту белку, когда та была еще бельчонком. С тех пор животное привыкло к девушке, и они стали друзьями. Заботливая подруга обустроила хвостатой резиденцию на дереве: там стоят два домика, которые утеплены одеялами, бутылка с водой и табличка с именем владелицывсего этого добра – Скуизи. На видео же она показала последний штрих строительства – девушка дает белке куски салфеток, а та кладет их в домики, чтобы смягчить стены для своих детей.

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