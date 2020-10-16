14:16 16 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7806
  • 100 RUB4.1413
  • USD3.2249
Поиск
Девушка помогла белке обустроить домики на дереве для бельчат – умилительное видео

Девушка помогла белке обустроить домики на дереве для бельчат – умилительное видео

photo: @viralhog / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
4 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/10/249724883.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201016/249724923/Devushka-pomogla-belke-obustroit-domiki-na-dereve-dlya-belchat--umilitelnoe-video.html

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

 

Давние подруги построили на дереве настоящую резиденцию, где бельчата будут жить роскошно.

Как рассказала автор видео, она спасла эту белку, когда та была еще бельчонком. С тех пор животное привыкло к девушке, и они стали друзьями. Заботливая подруга обустроила хвостатой резиденцию на дереве: там стоят два домика, которые утеплены одеялами, бутылка с водой и табличка с именем владелицывсего этого добра – Скуизи. На видео же она показала последний штрих строительства – девушка дает белке куски салфеток, а та кладет их в домики, чтобы смягчить стены для своих детей.

Смотрите на видео также:

Теги:
домашние животные


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Чем удивил новый iPhone 12 - фото презентации гаджета
Что заявил Ильхам Алиев по проблеме Карабаха - полная версия видео
Что заявил Ильхам Алиев по проблеме Карабаха - полная версия видео
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться