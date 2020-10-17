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Милый щенок увидел на улице дождь и покорил своей реакцией Сеть – милейшее видео

Милый щенок увидел на улице дождь и покорил своей реакцией Сеть – видео

photo: VT / FB
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (473)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201017/249731427/Milyy-schenok-uvidel-na-ulitse-dozhd-i-pokoril-svoey-reaktsiey-Set--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

По словам хозяина, четырехмесячный малыш постоянно ведет себя так во время дождя и умиляет всех прохожих.

Это забавное видео было снято в городе Дунгуань (провинция Гуандун, Китай). На кадрах четырехмесячный щенок улегся под навесом, наблюдая за дождем на улице. Самое милое здесь то, как малыш лежит на животе, перекрестив ноги сзади. Как рассказал его хозяин, малыш постоянно делает так, когда видит на улице дождь.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (473)
Теги:
домашние животные, Собака


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