"Весь в хозяина": пес сел на диване в очень важной позе и рассмешил всех – видео

На кадрах видно, как пес по кличке Блу сидит на диване в очень забавной позе, словно человек. Его передняя лапа лежит на подлокотнике дивана, а сам питомец смотрит телевизор. Пользователи Сети отметили, что Блу в такой позе напоминает мужчин, сидящих вечером перед телевизором. И действительно, сходство трудно отрицать. А когда хозяйка зовет питомца, тот вопросительно поворачивает голову, что пробивает на смех семью.
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