"Как же я устал от всего этого": реакция пса на лающих друзей рассмешила Сеть – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Этот питомец выглядит так, словно проработал неделю без выходных и хочет лишь покоя.

На кадрах видно, как щенок и взрослый пес стоят посреди комнаты и по очереди лают. Перед ними на диване же в очень интересной позе лежит их сородич. Он не обращает на лающих друзей абсолютно никакого внимания. Судя по его виду и закатанным глазам, такое поведение сородичей ему уже порядком надоело, и сил уже не хватает. Остается только посочувствовать питомцу.

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