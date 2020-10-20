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Как же я устал от всего этого: реакция пса на лающих друзей рассмешила Сеть – видео

"Как же я устал от всего этого": реакция пса на лающих друзей рассмешила Сеть – видео

photo: @w0rld_wide_web / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (475)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/14/249754224.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201020/249754269/Kak-zhe-ya-ustal-ot-vsego-etogo-reaktsiya-psa-na-layuschikh-druzey-rassmeshila-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

 

Этот питомец выглядит так, словно проработал неделю без выходных и хочет лишь покоя.

На кадрах видно, как щенок и взрослый пес стоят посреди комнаты и по очереди лают. Перед ними на диване же в очень интересной позе лежит их сородич. Он не обращает на лающих друзей абсолютно никакого внимания. Судя по его виду и закатанным глазам, такое поведение сородичей ему уже порядком надоело, и сил уже не хватает. Остается только посочувствовать питомцу.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (475)
Теги:
забавные случаи, домашние животные, собаки, Собака


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