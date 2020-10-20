"Как же я устал от всего этого": реакция пса на лающих друзей рассмешила Сеть – видео

Этот питомец выглядит так, словно проработал неделю без выходных и хочет лишь покоя.
На кадрах видно, как щенок и взрослый пес стоят посреди комнаты и по очереди лают. Перед ними на диване же в очень интересной позе лежит их сородич. Он не обращает на лающих друзей абсолютно никакого внимания. Судя по его виду и закатанным глазам, такое поведение сородичей ему уже порядком надоело, и сил уже не хватает. Остается только посочувствовать питомцу.
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