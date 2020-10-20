Только пятки сверкали: маленький пес столкнулся с медведем на заднем дворе – видео

Даже из джек-рассел-терьера может получиться охранник, под защитой которого быть не страшно.

Fearless Terrier Sends Bear Scampering Back Into the Woods As the old saying goes, "It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog." Send us videos of your little fighter: http://bit.ly/37gMgaF Опубликовано storyful Понедельник, 19 октября 2020 г.

На кадрах видно, как на заднем дворе дома на дереве сидит черный медведь. Если приглядеться, под ним можно увидеть маленькое белое пятнышко – это песик. Он не дает медведю спуститься, а когда тот все же спускается, начинает кидаться на него и лаять. Медведь же его боится и стоит как вкопанный. В конце концов зверь решается на побег, но питомец не дает даже спокойно уйти ему. Он агрессивно провожает медведя, после чего гордо возвращается в дом, который успешно защитил.

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