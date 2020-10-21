"Грация картошки": смешные попытки кошки запрыгнуть в коробку развеселили всех – видео

Она так долго пыталась добиться своего, но добиться успеха в деле было не суждено.

На кадрах видно, как кошка стоит рядом с коробкой из-под бутылок с алкоголем и пытается в нее запрыгнуть. Спустя несколько смешных попыток, у пушистой все же удается это сделать, но не совсем успешно – внутри коробка разделена на шесть частей, и она падает вниз головой в одну из них. Выбравшись, кошка подумала еще пару секунд и снова прыгнула обратно.

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