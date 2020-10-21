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Грация картошки: безуспешные попытки кошки запрыгнуть в коробку рассмешили Сеть – видео

"Грация картошки": смешные попытки кошки запрыгнуть в коробку развеселили всех – видео

photo: @sanantonio_x / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (475)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201021/248879019/Gratsiya-kartoshki-smesnie-popytki-koshki-zaprygnut-v-korobku-razveselili-vsex--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

 

Она так долго пыталась добиться своего, но добиться успеха в деле было не суждено.

На кадрах видно, как кошка стоит рядом с коробкой из-под бутылок с алкоголем и пытается в нее запрыгнуть. Спустя несколько смешных попыток, у пушистой все же удается это сделать, но не совсем успешно – внутри коробка разделена на шесть частей, и она падает вниз головой в одну из них. Выбравшись, кошка подумала еще пару секунд и снова прыгнула обратно.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (475)
Теги:
забавные случаи, кошки, домашние животные


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