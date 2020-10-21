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Каково жить со слепоглухой собакой – видео о невероятной дружбе

Каково жить со слепоглухой собакой – видео о невероятной дружбе

photo: @lola_plum365 / Instagram
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (476)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/15/249764885.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201021/249764982/Kakovo-zhit-so-slepoglukhoy-sobakoy--video-o-neveroyatnoy-druzhbe.html

Домашние животные – главные герои многих интересных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

Животным с такими недугами трудно найти хозяев, но этой собаке фантастически повезло.

Каково жить со слепоглухой собакой?

Песель по кличке Сливка ничего не слышит и не видит, поэтому и будить хвостика приходится по-особенному 💓

Опубликовано КОТ Четверг, 15 октября 2020 г.

 

Кличка этой милой белой собачки – Сливка. Австралийская овчарка с рождения ничего не слышит и не видит, но это не помешало ей обзавестись невероятным любящим хозяином по имени Айден. Конечно, жизнь с такой собакой несет в себе некие трудности, например, пробуждение питомца. Хозяину приходится делать это по-особенному – подув ей на нос. Видео ее пробуждения вы можете найти по этой ссылке.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (476)
Теги:
домашние животные, Собака


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