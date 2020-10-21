Каково жить со слепоглухой собакой – видео о невероятной дружбе

Животным с такими недугами трудно найти хозяев, но этой собаке фантастически повезло.
Каково жить со слепоглухой собакой?
Песель по кличке Сливка ничего не слышит и не видит, поэтому и будить хвостика приходится по-особенному 💓Опубликовано КОТ Четверг, 15 октября 2020 г.
Кличка этой милой белой собачки – Сливка. Австралийская овчарка с рождения ничего не слышит и не видит, но это не помешало ей обзавестись невероятным любящим хозяином по имени Айден. Конечно, жизнь с такой собакой несет в себе некие трудности, например, пробуждение питомца. Хозяину приходится делать это по-особенному – подув ей на нос. Видео ее пробуждения вы можете найти по этой ссылке.
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