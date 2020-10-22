Хаски закатывает сцены ревности, когда хозяин гладит кошку – бесподобное видео

На кадрах видно, как мужчина с черным котом и хаски сидят на диване. Маленький приятель песика сидит у хозяина на коленях, и тот его гладит. За этой картиной же очень недовольно наблюдает хаски. Он сверлит взглядом мужчину, словно говорит ему: "Как ты мог?" Кроме того, пес упрекает хозяина, "разговаривая" с ним. Спустя минуту этого ужаса хаски обиженно вскакивает, скидывает кота и просит хозяина гладить его.
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