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Собака закатила сцену ревности, увидев, как хозяин гладит кота – бесподобное видео

Хаски закатывает сцены ревности, когда хозяин гладит кошку – бесподобное видео

photo: Rumble Viral / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (476)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201022/248903573/Khaski-zakatyvaet-stseny-revnosti-kogda-khozyain-gladit-koshku--bespodobnoe-video.html

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Взгляд хаски и его громкие претензии дают понять, что такой подлости он не ожидал.

На кадрах видно, как мужчина с черным котом и хаски сидят на диване. Маленький приятель песика сидит у хозяина на коленях, и тот его гладит. За этой картиной же очень недовольно наблюдает хаски. Он сверлит взглядом мужчину, словно говорит ему: "Как ты мог?" Кроме того, пес упрекает хозяина, "разговаривая" с ним. Спустя минуту этого ужаса хаски обиженно вскакивает, скидывает кота и просит хозяина гладить его.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (476)
Теги:
забавные случаи, домашние животные, кошки, собаки


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