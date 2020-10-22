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Котят с синдромом Дауна нашли испуганными на улице – история их спасения на видео

Котят с синдромом Дауна нашли испуганными на улице – история их спасения на видео

photo: @theparsonspets / Instagram
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (477)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/16/249775846.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201022/249775924/Kotyat-s-sindromom-Dauna-nashli-ispugannymi-na-ulitse--istoriya-ikh-spaseniya-na-video.html

Домашние животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые трогают сердца миллионов людей

Если бы не заботливые волонтеры, жизнь этих милых животных могла никогда и не наладиться.

 

Котята, которым дали клички Каллиопа и Огги, являются друг для друга братом и сестрой. Их нашли на улице – Огги боялся всего вокруг, а сестра его словно охраняла и защищала. Когда котят отвезли к ветеринару, выяснилось, что у них хромосомная аномалия – кошачий вариант синдрома Дауна. После недолгого лечения их заприметила одна девушка, которая искала себе домашних питомцев, и уже через неделю у Каллиопы и Огги был новый дом.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (477)
Теги:
домашние животные, кошки


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