Котят с синдромом Дауна нашли испуганными на улице – история их спасения на видео

Если бы не заботливые волонтеры, жизнь этих милых животных могла никогда и не наладиться.

Котята, которым дали клички Каллиопа и Огги, являются друг для друга братом и сестрой. Их нашли на улице – Огги боялся всего вокруг, а сестра его словно охраняла и защищала. Когда котят отвезли к ветеринару, выяснилось, что у них хромосомная аномалия – кошачий вариант синдрома Дауна. После недолгого лечения их заприметила одна девушка, которая искала себе домашних питомцев, и уже через неделю у Каллиопы и Огги был новый дом.

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