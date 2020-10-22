"Спасите, помогите": мопс истошно кричит во время стрижки когтей – смешное видео

Кажется, этот питомец не пропускал ни одного урока актерского мастерства и драматургии.
На кадрах видно, как девушка заканчивает стрижку когтей на задних лапах мопса, которого в руках держит ее коллега, и переходит к передним. Стоит ей только дотронуться до лапы, как питомец начинает истошно и испуганно кричать. Если не видеть эту картинку, можно подумать, что происходит нечто страшное, а не просто стрижка когтей. Драма – второе имя этого мопса.
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