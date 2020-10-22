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Мопс

"Спасите, помогите": мопс истошно кричит во время стрижки когтей – смешное видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (478)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/16/249778605.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201022/249778647/Spasite-pomogite-mops-istoshno-krichit-vo-vremya-strizhki-kogtey--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, этот питомец не пропускал ни одного урока актерского мастерства и драматургии.

 

На кадрах видно, как девушка заканчивает стрижку когтей на задних лапах мопса, которого в руках держит ее коллега, и переходит к передним. Стоит ей только дотронуться до лапы, как питомец начинает истошно и испуганно кричать. Если не видеть эту картинку, можно подумать, что происходит нечто страшное, а не просто стрижка когтей. Драма – второе имя этого мопса.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (478)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, Собака


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