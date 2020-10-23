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Чего не вижу, того нет: собака смешно боится очаровательного нового котенка – видео

"Чего не вижу, того нет": собака боится очаровательного нового котенка – забавное видео

photo: @w0rld_wide_web / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (478)
4437040
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/08/249388629.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201023/249388665/Chego-ne-vizhu-togo-net-sobaka-boitsya-ocharovatelnogo-novogo-kotenka--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

 

Знакомство с новым членом семьи для четвероногого оказалось не очень радужным событием.

На кадрах видно, как собака сидит на полу и, наклонив голову, испуганно смотрит на хозяйку. Рядом с питомцем спокойно сидит милый котенок, который смотрит на большого приятеля и изучает его. Собака же боится даже взглянуть на пушистого. Она не отводит глаз от хозяйки, словно глазами моля о помощи, и пятится назад от котенка, а позднее и вовсе отходит дальше.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (478)
Теги:
кошки, домашние животные, Собака, забавные случаи


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