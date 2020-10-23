Пес по-человечески ответил гладящей его хозяйке и удивил всех – видео

Кажется, питомец своим бесподобным ответом раскрыл великую тайну всех собак.

На кадрах видно, как девушка массирует голову своего лабрадора и параллельно чешет ему за ухом. Во время этого процесса лабрадор рычит от наслаждения, и девушка его спрашивает: "Кайф, да?" В ответ пес удовлетворительно отвечает "угу", чем вызывает смех у остальных членов семьи. Кажется, в конце питомец понял, что "спалился".

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