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Лабрадор

Пес по-человечески ответил гладящей его хозяйке и удивил всех – видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (478)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201023/249410094/Pes-po-chelovecheski-otvetil-gladyaschey-ego-khozyayke-i-udivil-vsekh--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

 

Кажется, питомец своим бесподобным ответом раскрыл великую тайну всех собак.

На кадрах видно, как девушка массирует голову своего лабрадора и параллельно чешет ему за ухом. Во время этого процесса лабрадор рычит от наслаждения, и девушка его спрашивает: "Кайф, да?" В ответ пес удовлетворительно отвечает "угу", чем вызывает смех у остальных членов семьи. Кажется, в конце питомец понял, что "спалился".

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (478)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, Собака


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