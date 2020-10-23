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Мужчина снял стекло с верха стола, но кот об этом не подозревал – забавное видео

Хозяин снял стекло со стола, но кот об этом не подозревал – забавное видео

photo: VT / FB
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (478)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201023/249443554/Khozyain-snyal-steklo-so-stola-no-kot-ob-etom-ne-podozreval--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Стеклянные столы – загадка для котов. Преграды вроде нет, а она есть. А теперь и вовсе наоборот.

Cat jumps through table

"I removed the glass top of my desk... The cat did not understand"

Опубликовано VT

 

На кадрах видно, как кот стоит сбоку от ножек стола, на который он собирается прыгнуть. Проблема только в том, что хозяин снял оттуда стекло для его чистки. Но кот ничего не подозревает – стекло и так трудно заметить, даже если оно есть. В результате пушистый совершает красивый прыжок на "стол" и такое же красивое приземление на пол. Затем кот с удивлением поднимает голову вверх, не понимая, что происходит, и нюхает опору стола.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (478)
Теги:
забавные случаи, кошки


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