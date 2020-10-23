Хозяин снял стекло со стола, но кот об этом не подозревал – забавное видео

Стеклянные столы – загадка для котов. Преграды вроде нет, а она есть. А теперь и вовсе наоборот.

Cat jumps through table "I removed the glass top of my desk... The cat did not understand" Опубликовано VT

На кадрах видно, как кот стоит сбоку от ножек стола, на который он собирается прыгнуть. Проблема только в том, что хозяин снял оттуда стекло для его чистки. Но кот ничего не подозревает – стекло и так трудно заметить, даже если оно есть. В результате пушистый совершает красивый прыжок на "стол" и такое же красивое приземление на пол. Затем кот с удивлением поднимает голову вверх, не понимая, что происходит, и нюхает опору стола.

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