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Коварный кот до чертиков напугал спокойно обедавшего щенка – забавное видео

Вредный кот коварно подкрался к спокойно обедавшему щенку – забавное видео

photo: @world_wide_web / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (478)
4786141
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/08/18/249273125.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201028/249273166/Vrednyy-kot-kovarno-podkralsya-k-spokoyno-obedavshemu-schenku--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

 

Песик очень сильно испугался подкравшемуся вредине, и его реакция выглядит невероятно смешно.

На кадрах видно, как щенок стоит у миски рядом со стеной и спокойно обедает, никому не мешая. Сзади же к нему подкрадывается черный кот и с размаха кусает приятеля за хвост. Щенок пугается настолько сильно, что вспрыгивает вверх, раскинув в разные стороны задние лапы. Затем он побежал в сторону пушистого, чтобы отомстить за вредность, но тот уже готов был еще пару раз стукнуть песика. Пришлось отступать.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (478)
Теги:
Собака, кошки, забавные случаи


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