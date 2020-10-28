Вредный кот коварно подкрался к спокойно обедавшему щенку – забавное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Песик очень сильно испугался подкравшемуся вредине, и его реакция выглядит невероятно смешно.

На кадрах видно, как щенок стоит у миски рядом со стеной и спокойно обедает, никому не мешая. Сзади же к нему подкрадывается черный кот и с размаха кусает приятеля за хвост. Щенок пугается настолько сильно, что вспрыгивает вверх, раскинув в разные стороны задние лапы. Затем он побежал в сторону пушистого, чтобы отомстить за вредность, но тот уже готов был еще пару раз стукнуть песика. Пришлось отступать.

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