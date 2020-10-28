Вредный кот коварно подкрался к спокойно обедавшему щенку – забавное видео

Песик очень сильно испугался подкравшемуся вредине, и его реакция выглядит невероятно смешно.
На кадрах видно, как щенок стоит у миски рядом со стеной и спокойно обедает, никому не мешая. Сзади же к нему подкрадывается черный кот и с размаха кусает приятеля за хвост. Щенок пугается настолько сильно, что вспрыгивает вверх, раскинув в разные стороны задние лапы. Затем он побежал в сторону пушистого, чтобы отомстить за вредность, но тот уже готов был еще пару раз стукнуть песика. Пришлось отступать.
Смотрите на видео также:
- Бить или не бить: кот очень долго размышлял не стукнуть ли собаку
- Пес высказал всю накопленную злость вредному коту
- Щенок очень мило приобнял смотрящего в окно кота