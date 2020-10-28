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Кот застукал кошку с любовником – смешное видео животной драмы

Кот застал кошку с любовником, реакция всех троих бесценна – видео

photo: 9GAG / FB
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (478)
241942196
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201028/249337384/Kot-zastal-koshku-s-lyubovnikom-reaktsiya-vsekh-troikh-bestsenna--video.html

Животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кот буквально застал врасплох свою вторую половинку, и его грозный взгляд сказал ей о многом.

Этот забавный случай был снят на видео в Китае. На кадрах видно, как черная кошка очень мило лежит с котом и нежится с ним. Все это время позади нее стоит светло-рыжий кот и бездвижно наблюдает за любовной парочкой. Внезапно горе-любовник его замечает, поджимает ушки и вмиг бежит прочь. Неверная кошечка же удивленно встает и явно не понимает, что не так. Но стоит ей обернуться, как все становится понятно – сзади стоит ее "единственный". Вот животные столкнулись взглядами, и было ясно, что пушистой изменщице не поздоровится, поэтому она молниеносно побежала от кота, а тот побежал за ней.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (478)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, кошки


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