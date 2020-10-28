"Ты моя мама?": уличный котенок знакомится с домашней кошкой – милое видео

По словам хозяйки, ее тринадцатилетняя кошка до этого никогда не видела других котов.
На кадрах видно, как светлая кошка лежит на ковре, а перед ней робко сидит черный котенок. Он присматривается к новой "маме" и знакомится с ней. Домашняя кошка, в свою очередь, тоже осматривает нового члена семьи. Спустя несколько секунд котенок крепко прижимается к пушистой кошке, а затем поднимается ей на спину и удобно устраивается там.
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