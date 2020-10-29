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Кошки

Хозяин попытался примирить двух яростных котов, но все пошло не по плану – видео

© CC BY-SA 2.0 / Flickr / Mitchel Jones / Izzy & Iris
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (480)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201029/249837517/Khozyain-popytalsya-primirit-dvukh-yarostnykh-kotov-no-vse-poshlo-ne-po-planu--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

 

Парень вовремя понял, что совершил большую ошибку. Еще чуть-чуть и ему тоже бы прилетело.

На кадрах видно, как мужчина стоит около кровати и держит в правой руке черно-белого кота, а в левой бело-рыжего. Сначала он их держит на дистанции и говорит им: "Прекратите! Любите друг друга". После этого он подносит питомцев друг к другу, но зря. Они начинают вопить и вцепляются друг в друга когтями, из-за чего мужчине приходится бросить животных на пол. Правильное решение, иначе могло и ему прилететь.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (480)
Теги:
домашние животные, кошки, забавные случаи


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