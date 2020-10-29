Хозяин попытался примирить двух яростных котов, но все пошло не по плану – видео

Парень вовремя понял, что совершил большую ошибку. Еще чуть-чуть и ему тоже бы прилетело.
На кадрах видно, как мужчина стоит около кровати и держит в правой руке черно-белого кота, а в левой бело-рыжего. Сначала он их держит на дистанции и говорит им: "Прекратите! Любите друг друга". После этого он подносит питомцев друг к другу, но зря. Они начинают вопить и вцепляются друг в друга когтями, из-за чего мужчине приходится бросить животных на пол. Правильное решение, иначе могло и ему прилететь.
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