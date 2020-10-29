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Малышка задула свечу на торте своей младшей сестры и разбудила этим зверя – видео

Малышка задула свечу на торте своей младшей сестры и разбудила этим зверя – видео

photo: @asmariasdepb / Instagram
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Наличие в жизни брата или сестры автоматически подписывает людей не только на радость, но и на обиды с драками

Разъяренная именинница и довольная успешной пакостью девочка – реакции сестер бесценны.

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Публикация от As Marias / PERFIL OFICIAL (@asmariasdepb)

Этот забавный случай произошел в Бразилии и быстро завирусился в Сети. На кадрах видно, как семья празднует третий день рождения девочки по имени Мария Антуана. Слева от именинницы стоит ее шестилетняя сестра Мария Эдуарда. Когда девочке говорят задувать свечи, она наклоняется, чтобы сделать это, но ее опережает старшая сестра. Мария Антуана яростно поворачивает в ее сторону голову, смотрит на нее несколько секунд, и вцепляется руками в ее волосы. Когда девочек разняли, Мария Эдуарда начала вредно улыбаться – шалость удалась. За это младшая сестра снова вцепилась ей в волосы со слезами на глазах, а та лишь продолжала улыбаться. В результате родители решили зажечь свечу на торте еще раз.

После того, как видео стало вирусным в Сети, сестер пригласили на ТВ-шоу Domingo Legal. Там произошло примирение девочек – им подарили огромный торт с 500 свечами, дав возможность каждой задувать их столько, сколько захочется.

Смотрите на видео также:

Теги:
Дети, забавные случаи


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