"Хватит за мной повторять": самоед впервые увидел себя в зеркале – забавное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, пес начал что-то подозревать и решил проверить, настоящая ли перед ним собака.

На кадрах видно, как пес породы самоед стоит перед огромным настенным зеркалом в танцевальном зале. Он осторожно знакомится с появившейся из ниоткуда собакой, то приближаясь, то отдаляясь от нее. В какой-то момент даже кажется, что пес до чего-то догадался и различными действиями проверяет, не отражение ли это. Но, видимо, все же нет. Отражение для него – совсем другое животное.

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