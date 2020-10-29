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Хватит за мной повторять: самоед впервые увидел себя в зеркале – забавное видео

"Хватит за мной повторять": самоед впервые увидел себя в зеркале – забавное видео

photo: @viralhog / TIkTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (481)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1d/249844239.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201029/249844297/Khvatit-za-mnoy-povtoryat-samoed-vpervye-uvidel-sebya-v-zerkale--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

 

Кажется, пес начал что-то подозревать и решил проверить, настоящая ли перед ним собака.

На кадрах видно, как пес породы самоед стоит перед огромным настенным зеркалом в танцевальном зале. Он осторожно знакомится с появившейся из ниоткуда собакой, то приближаясь, то отдаляясь от нее. В какой-то момент даже кажется, что пес до чего-то догадался и различными действиями проверяет, не отражение ли это. Но, видимо, все же нет. Отражение для него – совсем другое животное.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (481)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, Собака


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