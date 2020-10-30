Голодный, но очень гордый: подглядывающий за обедом хозяина пес рассмешил Сеть – видео

Да кому нужны эти вкусняшки, когда там очень интересный потолок, а стены и того интереснее.

На кадрах видно, как хозяин сидит на диване вместе с едой на коленях и обедает, а рядом с ним сидит его питомец. Пес явно хочет, чтобы мужчина с ним поделился, уж слишком голодный у него взгляд. Однако, как только хозяин оглядывается на своего четвероногого друга, тот сразу же отводит взгляд, словно ему это все неинтересно. И так раз за разом, все драматичнее и драматичнее.

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