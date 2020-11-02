15:29 02 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7732
  • 100 RUB4.0776
  • USD3.2327
Поиск
Котенок впервые видит газированную воду – его забавная реакция на видео

Хозяин снял на видео забавное знакомство котенка с газированной водой

photo: fairy.s.renchon / Instagram
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (483)
61 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/08/13/249239758.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201102/249904198/Khozyain-snyal-na-video-zabavnoe-znakomstvo-kotenka-s-gazirovannoy-vodoy.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Пушистому пришлось собрать в лапку всю свою смелость, чтобы попробовать эту странную воду.

На кадрах видно, как котенок сидит на столе перед двумя стаканами: один из них с обычной водой, другой – пустой. В него мужчина и наливает газированную воду. Сначала котенок пытается понюхать странную субстанцию, а затем испуганно пятится назад и встает на задние лапы, как бы смотря на опасность издалека. Поднимающиеся пузырьки удивляют питомца, и он боится даже приблизиться к стакану.

Затем воду наливают в миску, и пушистый пробует ее на вкус. Поначалу опять же испуганно, но затем уже поспокойнее.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (483)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, кошки


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Поиск жертв продолжается: работы спасателей на месте разрушений в Турции
Оппозиции не дали установить палатки у здания парламента Грузии - видео
Оппозиции не дали установить палатки у здания парламента Грузии - видео
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться