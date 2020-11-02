Хозяин снял на видео забавное знакомство котенка с газированной водой

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Пушистому пришлось собрать в лапку всю свою смелость, чтобы попробовать эту странную воду.

На кадрах видно, как котенок сидит на столе перед двумя стаканами: один из них с обычной водой, другой – пустой. В него мужчина и наливает газированную воду. Сначала котенок пытается понюхать странную субстанцию, а затем испуганно пятится назад и встает на задние лапы, как бы смотря на опасность издалека. Поднимающиеся пузырьки удивляют питомца, и он боится даже приблизиться к стакану.

Затем воду наливают в миску, и пушистый пробует ее на вкус. Поначалу опять же испуганно, но затем уже поспокойнее.

Смотрите на видео также: