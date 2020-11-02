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Котенок

"Милая моя": котенок нежно погладил хозяйку и покорил соцсети – видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (484)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201102/249905350/Milaya-moya-kotenok-nezhno-pogladil-khozyayku-i-pokoril-sotsseti--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

Влюбленный взгляд питомца говорит только об одном – девушке удалось подобрать ключ к его сердцу.

Как однажды сказал Эрнест Хемингуэй, кошки, в отличие от людей, всегда искренни и никогда не скрывают своих чувств. Хозяйке этого пушистика точно не придется гадать, как к ней относится питомец.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (484)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, кошки


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