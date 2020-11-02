"Милая моя": котенок нежно погладил хозяйку и покорил соцсети – видео

Влюбленный взгляд питомца говорит только об одном – девушке удалось подобрать ключ к его сердцу.
Как однажды сказал Эрнест Хемингуэй, кошки, в отличие от людей, всегда искренни и никогда не скрывают своих чувств. Хозяйке этого пушистика точно не придется гадать, как к ней относится питомец.
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