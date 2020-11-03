Кот сел рядом с нарезанным луком, заплакал и ничего не понимает – забавное видео

На видео хозяйка питомца говорит, что ее мать только что резала на кухне лук, а кот в это время сидел на стуле рядом со столом. В результате глаза пушистого наполнились слезами, и видно, что он их еле открывает. Наверняка для питомца это необычный и странный опыт, и объяснить ему, что происходит, вряд ли получится.
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