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Кот сидит рядом с нарезанным луком, плачет и ничего не понимает – забавное видео

Кот сел рядом с нарезанным луком, заплакал и ничего не понимает – забавное видео

photo: @lenastanyeva / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (486)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201103/249911124/Kot-sel-ryadom-s-narezannym-lukom-zaplakal-i-nichego-ne-ponimaet--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Еле открывающиеся глаза не мешают пушистому стойко справляться с жизненными трудностями.

На видео хозяйка питомца говорит, что ее мать только что резала на кухне лук, а кот в это время сидел на стуле рядом со столом. В результате глаза пушистого наполнились слезами, и видно, что он их еле открывает. Наверняка для питомца это необычный и странный опыт, и объяснить ему, что происходит, вряд ли получится.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (486)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, кошки


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