Кот сел рядом с нарезанным луком, заплакал и ничего не понимает – забавное видео

Еле открывающиеся глаза не мешают пушистому стойко справляться с жизненными трудностями.

На видео хозяйка питомца говорит, что ее мать только что резала на кухне лук, а кот в это время сидел на стуле рядом со столом. В результате глаза пушистого наполнились слезами, и видно, что он их еле открывает. Наверняка для питомца это необычный и странный опыт, и объяснить ему, что происходит, вряд ли получится.

Смотрите на видео также: