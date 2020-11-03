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Попугаи-неразлучники

Девушка показала самую главную проблему жизни с милыми попугаями – забавное видео

© photo: Sputnik / Petshakovsky
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (486)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201103/249913081/Devushka-pokazala-samuyu-glavnuyu-problemu-zhizni-s-milymi-popugayami--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

С такими питомцами нужно постоянно играть в прятки, иначе можно сильно похудеть.

На кадрах видно, как девушка ходит по комнате в доме, кушая яблоко. Со спины к ней подлетает сначала один попугай, а затем второй. Ловко перебравшись ближе к кисти хозяйки, они начали кушать вместе с ней. Затем девушка вернула птичек на место, но это спасло ее ненадолго – они снова подлетели обратно, мешая ей перекусывать. По словам девушки, кушать в ее доме яблоко – чистый хаос.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (486)
Теги:
забавные случаи, домашние животные


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