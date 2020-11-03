Девушка показала самую главную проблему жизни с милыми попугаями – забавное видео

На кадрах видно, как девушка ходит по комнате в доме, кушая яблоко. Со спины к ней подлетает сначала один попугай, а затем второй. Ловко перебравшись ближе к кисти хозяйки, они начали кушать вместе с ней. Затем девушка вернула птичек на место, но это спасло ее ненадолго – они снова подлетели обратно, мешая ей перекусывать. По словам девушки, кушать в ее доме яблоко – чистый хаос.
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