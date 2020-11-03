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Кошка

"За что?": кошка разочарованно смотрит на хозяйку, гладящую другого кота – видео

© CC BY 2.0 / Flickr / Tom Thai / Classic Tabby Scottish Fold
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (486)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201103/249914164/Za-chto-koshka-razocharovanno-smotrit-na-khozyayku-gladyaschuyu-drugogo-kota--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

В глазах преданного хозяйкой питомца можно увидеть непонимание, за что с ним так поступают.

Poor cat getting ignored

When you're not the favorite child anymore

Опубликовано 9GAG Четверг, 29 октября 2020 г.

 

На кадрах видно, как девушка сидит на кровати с серой кошкой и гладит ее, а на полу у кровати сидит другой питомец. Он вытягивает шею, чтобы увидеть происходящее наверху, и бездвижно стоит. В его глазах можно наблюдать грусть и разочарование, а немного опущенные ушки только подтверждают это.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (486)
Теги:
домашние животные, кошки, забавные случаи


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