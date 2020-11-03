"За что?": кошка разочарованно смотрит на хозяйку, гладящую другого кота – видео

В глазах преданного хозяйкой питомца можно увидеть непонимание, за что с ним так поступают.
Poor cat getting ignored
When you're not the favorite child anymoreОпубликовано 9GAG Четверг, 29 октября 2020 г.
На кадрах видно, как девушка сидит на кровати с серой кошкой и гладит ее, а на полу у кровати сидит другой питомец. Он вытягивает шею, чтобы увидеть происходящее наверху, и бездвижно стоит. В его глазах можно наблюдать грусть и разочарование, а немного опущенные ушки только подтверждают это.
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