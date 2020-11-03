"За что?": кошка разочарованно смотрит на хозяйку, гладящую другого кота – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

В глазах преданного хозяйкой питомца можно увидеть непонимание, за что с ним так поступают.

Poor cat getting ignored When you're not the favorite child anymore Опубликовано 9GAG Четверг, 29 октября 2020 г.

На кадрах видно, как девушка сидит на кровати с серой кошкой и гладит ее, а на полу у кровати сидит другой питомец. Он вытягивает шею, чтобы увидеть происходящее наверху, и бездвижно стоит. В его глазах можно наблюдать грусть и разочарование, а немного опущенные ушки только подтверждают это.

Смотрите на видео также: