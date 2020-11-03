Очень толстый кот испытывает определенные трудности с диваном – смешное видео

Лишний вес сломал коту всю математику и физику. Рассчитывать правильный прыжок приходится дольше.

Как рассказали хозяева питомца по кличке Сквикер, ему уже 13 лет, а его вес выше нормы. На кадрах видно, как кот сидит под диваном, опершись на него передними лапами и пытается забраться наверх. Он встает на все четыре лапы в позу прыжка и начинает трястись из стороны сторону, словно вот-вот прыгнет, но не прыгает. Потом он еще раз поднимается на две лапы, чтобы оценить высоту препятствия, а затем снова готовится прыгнуть. После долгих раздумий и тряски неуверенный кот все же осуществляет прыжок и успешно поднимается на диван, с чем хозяева его и поздравляют.

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