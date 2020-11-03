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Очень толстый кот испытывает определенные трудности с прыжками – смешное видео

Очень толстый кот испытывает определенные трудности с диваном – смешное видео

photo: Caters Clips / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (488)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/03/249916779.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201103/249916864/Ochen-tolstyy-kot-ispytyvaet-opredelennye-trudnosti-s-divanom--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Лишний вес сломал коту всю математику и физику. Рассчитывать правильный прыжок приходится дольше.

Как рассказали хозяева питомца по кличке Сквикер, ему уже 13 лет, а его вес выше нормы. На кадрах видно, как кот сидит под диваном, опершись на него передними лапами и пытается забраться наверх. Он встает на все четыре лапы в позу прыжка и начинает трястись из стороны сторону, словно вот-вот прыгнет, но не прыгает. Потом он еще раз поднимается на две лапы, чтобы оценить высоту препятствия, а затем снова готовится прыгнуть. После долгих раздумий и тряски неуверенный кот все же осуществляет прыжок и успешно поднимается на диван, с чем хозяева его и поздравляют.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (488)
Теги:
забавные случаи, домашние животные, кошки


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