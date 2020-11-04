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Львица

Стая гиен окружила одинокую львицу, но в последний момент к ней пришли на помощь – видео

© CC0 / Pixabay
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201104/249920982/Staya-gien-okruzhila-odinokuyu-lvitsu-no-v-posledniy-moment-k-ney-prishli-na-pomosch--video.html

Животные – главные герои многих интересных и захватывающих видео в Сети, которые набираюсь сотни тысяч просмотров

Численное преимущество гиен едва не стало причиной гибели королевы животных.

На кадрах видно, как больше десятка гиен преследуют одинокую львицу и не дают ей оторваться. Она пытается отбиться, но против такого количества нападающих не может ничего сделать. В результате гиены так наваливаются на хищницу, что ее даже становится не видно и она оказывается на волоске от смерти. Но в этот момент появляются еще четыре львицы, которые буквально за секунду разгоняют гиен и спасают сородича.

Смотрите на видео также:

Теги:
в мире животных, животные


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