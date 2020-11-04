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Хомяк

Как растут хомячки: 30 дней взросления пушистых комочков – увлекательное видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (489)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201104/249922776/Kak-rastut-khomyachki-30-dney-vzrosleniya-pushistykh-komochkov--uvlekatelnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих интересных и милых видео в Сети, которые набирают миллионы просмотров по всему миру

Преображение слепых "малышариков" в пушистых толстячков – процесс захватывающий и интересный.

Как растут хомячки

Из слепых малышариков в пушистых толстячков: как растут хомяки 🐹

Опубликовано КОТ Понедельник, 26 октября 2020 г.

 

На кадрах показан весь процесс взросления новорожденных хомячков, у которых нет ни зрения, ни одной шерстинки. Первые дни они лежат в ямке под своей мамой, прикрывающей и греющей их. Примерно через неделю они уже начинают обрастать шерстью и отличаться друг от друга. Зрение появляется у малышей лишь примерно через две недели. Еще через одну неделю они уже выглядят почти по-взрослому, и даже не скажешь, что они такие молодые!

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (489)
Теги:
домашние животные


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