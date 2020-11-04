Как растут хомячки: 30 дней взросления пушистых комочков – увлекательное видео

Преображение слепых "малышариков" в пушистых толстячков – процесс захватывающий и интересный.

Как растут хомячки Из слепых малышариков в пушистых толстячков: как растут хомяки 🐹 Опубликовано КОТ Понедельник, 26 октября 2020 г.

На кадрах показан весь процесс взросления новорожденных хомячков, у которых нет ни зрения, ни одной шерстинки. Первые дни они лежат в ямке под своей мамой, прикрывающей и греющей их. Примерно через неделю они уже начинают обрастать шерстью и отличаться друг от друга. Зрение появляется у малышей лишь примерно через две недели. Еще через одну неделю они уже выглядят почти по-взрослому, и даже не скажешь, что они такие молодые!

Смотрите на видео также: