Как растут хомячки: 30 дней взросления пушистых комочков – увлекательное видео

Преображение слепых "малышариков" в пушистых толстячков – процесс захватывающий и интересный.
Как растут хомячки
Из слепых малышариков в пушистых толстячков: как растут хомяки 🐹Опубликовано КОТ Понедельник, 26 октября 2020 г.
На кадрах показан весь процесс взросления новорожденных хомячков, у которых нет ни зрения, ни одной шерстинки. Первые дни они лежат в ямке под своей мамой, прикрывающей и греющей их. Примерно через неделю они уже начинают обрастать шерстью и отличаться друг от друга. Зрение появляется у малышей лишь примерно через две недели. Еще через одну неделю они уже выглядят почти по-взрослому, и даже не скажешь, что они такие молодые!
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